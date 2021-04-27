Sultanlar kupaya göz kırptı



Haber: Aysun Beykoz

İzmir Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan maçın ilk setine istediği gibi başlayamayan Sultanlarbu seti 25-17 yenik kapattı ve setlerde 1-0 geriye düştü. İkinci sette de oyun deyim yerindeyse kıran kırana geçti, uzatmalara giden sette ekibimiz maçı son anda çevirerek bu seti 27-25 önde kapattı ve setlerde durum 1-1’e getirdi. Maçın 3. setinde de rakipler baş başa mücadele ederken, setin sonunda oyuna ağırlığını koyan Sultanlar bu seti de 25-20 kazandı ve maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sete iyi başlayan Bolunun Sultanları bu set de maçın başımda yakaladığı üstünlüğü setin sonuna kadar sürdürdü ve 25-22 galip gelerek parkeden 3-1 üstünlükle ayrıldı. Aldığı bu sonuçla Play-off finallerine müthiş bir başlangıç yapan Bolunun Sultanları, Sultanlar Ligi’ne yükselmek için yarın saat13.00’da Adam Voleybol takımı ile mücadele edecek

Salon:Atatürk Spor Kompleksi

Edremit Belediyesi Altınoluk:Ayşe, Ceyda, Hilal, Gamze, Seda, Iklımya, Gizem, Olıveıra, Duygu, Buse, Ceyna, Şule, Elif Nur

Antrenörler:Ali Kamberoğlu, Engin Energin

Bolu Belediyespor: İdil Naz, Elif, Göknur, Fatma, ApııenaPhilomen, Yaren, Şeyma, Miray, BellKatherıne, Ceren, Dilara, Burcu, Işıl Öz

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan

Setler: 25-17, 25-27, 20-25, 22-25