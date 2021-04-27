Sultanlar Ligi’ne ramak kaldı

Haber: Aysun Beykoz

İzmir Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan maçın ilk setinde başa baş geçen mücadelede, Sultanlar setin sonunda oyuna ağırlığını koydu ve seti 25-22 önde kapatarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyunda üstünlüğü rakibe kaptırmayan Bolunun Sultanları bu seti de 25-15 önde kapattı ve setlerde durum 2-0 oldu. Maçın 3. setinde ilk iki seti almanın motivasyonuyla baştan sona oyunu üstün götüren Sultanlar, son seti de 25-15 önde kapattı ve parkeden 3-0 üstünlükle ayrıldı. Play-off finallerinde ikide iki yaparak Sultanlar Ligi’ne dev bir adım atan ekibimiz Sigorta Shop Kalecik Belediyesi – Edremit Belediyesi Altınoluk maçında, Kalecik belediyesi galip gelirse Sultanlar ligine yükselecek.

Salon: Atatürk Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu/Gözlemci: Fikret Fidan

Bolu Belediyespor: İdil Naz, Elif, Göknur, Fatma, ApııenaPhilomen, Yaren, Şeyma, Miray, BellKatherıne, Ceren, Dilara, Burcu, Işıl Öz

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan

Adam Voleybol: Anastasıya, Ecenur, Tuğçe, Ayşe, Aslı, Gülcan, Döndü, Halime, Kübra, Jovana, Sedef, Irmak,

Antrenörler: M. Şükrü Çobanoğlu, Uğur Koçaslan

Setler: 25-22, 25-15, 25-15

“SULTANLAR LİGİ HAYIRLI OLSUN”

Maçın hemen ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sultanlara tebrik mesajı gönderdi. Özcan, “Kızlar sizi kutluyorum. Heyecanla izledik maçı Salih hocam bir şey söylemişti ‘Adamsporla Allah bizi bir daha karşılaştırmayı nasip etsin’ demişti. Daha önce yenildiğimiz Adamspor’u bileğinizin hakkıyla yendiniz Edremit’le Kalecik arasındaki maçı bekliyoruz. Sürpriz olmaz Kalecik maçı kazanırsa yarın formalite maçı olacak ama ben yarın her halükarda yanınızda olacağım maçta olacağım. Şimdiden Sultanlar Ligi hayırlı olsun demek istiyorum. Dönüşte de inşallah hep beraber kupamızla Bolu sokaklarında otobüsümüzle şampiyonluk turu atacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 15:48