Sultanlar nefes kesen maçta galip geldi

Haber: Aysun Beykoz

Misli.com Sultanlar liginde mücadele eden temsilcimiz Bolu Belediyespor, son iki maçında Ankara deplasmanında oynadığı ve galibiyeti kıl payı kaçırdığı Karayolları ve Mert Grup Sigorta maçlarından sonra evinde oynadığı Nilüfer Belediyespor karşılaşmasında taraftarının müthiş desteği ile 3-2 kazanarak ilk galibiyetini almayı başardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sultanlar ilk seti 25-23 kazandı. 2. sette de güzel oyununu sürdüren Sultanlar bu seti de 25-20 kazanarak maçta 2-0 öne geçerek müthiş bir başlangıç yaptı.

3. set büyük mücadeleye sahne olurken, set uzatmalara gitti. Bu set müthiş mücadeleye sahne olurken konuk ekip bu seti son anlarda 37-35 kazandı. Bu setin yorgunluğu ile 4. Seti de 25-21 kaybeden Bolunun Sultanları maçı Tie break setine uzattı. Sultanlar bu sefer taraftarının müthiş desteği ile 5. sette rakibini 15-9 yenerek Sultanlar Ligindeki ilk galibiyetini aldı.

Sultanlar büyük sevinç yaşadı

Maç boyunca müthiş taraftar desteğini arkasına alan Sultanlarımız maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Ligde oynadığı 4 maçta 4 puana ulaşan Bolunun Sultanları oynadığı maçlardaki hırsı, azmi ve mücadelesi le taraftarından büyük alkış aldı.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon (Özlem Güven, Şeyma Dilan Öztürk, Dilara Yergün, Çağla Salih, Elif Uzun, Ece Kozdere)

Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Bytsenko, Sobolska, Maglio, Humay Topaloğlu, Ecenur Aksoy (Aslı Tecimer, Buse Kayacan, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli)

Setler: 25-23, 25-20, 35-37, 21-25, 15-9

Süre: 153 dakika (32, 30, 44, 27, 20)