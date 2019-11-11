Sultanlardan 5’te 5

Haber: Aysun Beykoz

Mücadeleyi Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de izledi. Mücadelede Bolusporlu taraftarlar temsilcimize itici güç oldu. Oyunun ilk setinde temsilcimiz 4-1 öne geçti. Fakat hemen toparlanan deplasman takımı 4-4 ve 7-7 ile dengeyi kurdu. Teknik molaya temsilcimiz 12-10 üstün giren taraf oldu. Moladan sonra 14-14 eşitlik oluştu. Zorlu geçen ilk sette Bolu Belediyespor 18-16 ile tekrar öne geçti. Ancak üst üste sayılar bulan Çanakkale ekibi bir anda 20-18 üstünlüğü yakaladı. Set sonuna Çanakkale Belediyespor 23-21 önde girerek büyük avantaj yakalasa da oyunu bırakmayan Bolu’nun Sultanları 4 sayı birden aldı ve seti 25-23 alarak maçta 1-0 öne geçti. 2.set dengeli başlasa da oyunu koparan temsilcimiz 3-3’ten sonra 9-0’lık seri ile 12-3’ü buldu ve rahatladı. 14-5, 17-5 ve 20-7’lik üstünlükler sonrası seti 25-11 alan ekibimiz maçta durumu 2-0’a getirdi. 3.sete iyi başlayan yine ekibimiz oldu ve 5-2 üstünlüğü buldu. Toparlanan Çanakkale 11-11’i bulsa da Sultanlarımız teknik molaya 12-11 önde girdi. Set sonunu da iyi oynayan Bolu Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrılarak 5’te 5 yaptı. Maç sonrası Bolu Valisi Ahmet Ümit’e takımı tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Temsilcimiz 6.haftada 17 Kasım Pazar günü saat 18.30’da İstanbul 50.Yıl Deniz Duy Spor Salonu’nda Küçük Yalı Spor ile karşı karşıya gelecek.

Salon: 17 Temmuz

Bolu Belediyespor: Ayşe, Yaren Nursel, Hilal, Büşra, Burcu Doğan (L), Selin, Hanna, Danijela, Melis (L), Miray, Merve Şiirsel, Buse, Burcu Şentürk (K)

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan, Burak Yıldız

Çanakkale Belediyespor: Dilan, Ebru, Ceren, Şeyma Nur, Simge, Simay, Elif Merve (L), Gülem, Büşra (K), Ecem, Merve (L), Nazlıgül, Zeynep Sude, Zeynep Dila

Antrenörler: Vedat Mekik, Sezgin Karpuz

Setler: 25-23, 25-11, 25-18