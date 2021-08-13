Sultanlardan, Başkan Özcan’a ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Bolu tarihinde ilk kez Misli.com Sultanlar Ligi’ne çıkma başarısı gösteren Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kulüp Başkanı Sinan Barut, Baş Antrenör Salih Yergin, takım sporcuları ve teknik ekip yer aldı.

“BOLU’NUN TANITIMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’yu ilk kez Misli.com Sultanlar Ligi’nde temsil edecek Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’na başarılar dileyerek, desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

Bolu Belediyespor’un, Misli.com Sultanlar Ligi’nde olmasının Bolu için de büyük prestij olacağını kaydeden Özcan, “Burada birbirinden önemli takımlar gelmesi Bolu’nun tanıtımı açısından çok önemli. İlk maçı Fenerbahçe ile yapacağız. Ben şimdiden hepinize sağlıklı, başarılı bir sezon diliyorum. İnşallah Koronavirüs tedbirleri engel olmazsa güzel, coşkulu bir açılış ile lige merhaba deriz” ifadelerini kullandı.