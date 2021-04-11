Sülüklü Göl kiraya verildi, köylüler isyan etti

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Mudurnu ilçesi Tavşansuyu köyünde bulunan Sülüklü Göl Tabiat Parkı, 2 Temmuz 2018’de Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile sessiz sedasız özel bir firmaya kiralandı. ‘Kapı girişi, büfe, çadırlı kamp alanı, amatör sportif olta balıkçılığı işletmecilik ihalesi yapılacaktır’ başlığıyla Ankara Altındağ’da yapılan ihalenin ilanı Bolu gazetelerinde değil Ankara gazetelerinde yer aldı. 2011'den beri köylü tarafından işletilip korunan ve Bolu sınırları içerisinde bulunan Sülüklü Göl’ün Ankara’da sessiz sedasız yıllık 6 bin TL gibi küçük bir rakamla kiralanması köylülerin tepkisini çekti.

“İHALE ŞARTNAMESİ ADRESE TESLİM YAPILMIŞ”

Glamping tarzı konaklamanın oluşturulduğu Sülüklü Göl'de firmanın gecelik bin 500 liraya varan fiyatlar istediği öne sürüldü. Balıkçılığa ise izin verilmediği iddia edildi. Firmanın kendi köylerinde bulunan tabiat parkında yaptığı uygulamaları eleştiren köylüler konuyu yargıya taşımak için harekete geçti. Köylüler adına dava açmaya hazırlanan Avukat Mehmet Kerem Özgen, “Sülüklü Göl Bolu'ya bağlı. Ancak Ankara'dan ihaleye çıkılmış. İhale şartnamesi adrese teslim yapılmış. Milli Parklar ihalelerinde olmayan şartları getirmişler. Mesela ‘avcılık ruhsatı olması şartı.’ Bu şart bir kuruma daha önce verilmedi. İhaleyi alan firma kısa süre içinde avcılık ruhsatı almış. Ardından ihaleye girmiş. İlan Ankara'da yerel bir gazeteye verilmiş. Bu şekilde katılım engellenmiş. Yargıya taşıyacağız İdare Mahkemesi'nde. İhaleden önce normalde girişler için 5-10 lira ödenirken şimdi konaklama olarak 1000-1500 lira isteniyor. Pandemiyi de kullanıyorlar” dedi.

“BU RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEY”

Sessiz sedasız gerçekleştirilen ihaleyle bölge halkının haberi olmadan Ankara’da yapılan kiralamaya kampçılar ve balıkçılar da büyük tepki gösterdiler. Firmanın fiyat konusundaki uygulamalarını eleştiren kampçılar ve balıkçılar yetkililere sesleri duyurmaya çalıştılar. Sülüklü Göl’de balık tutarken ceza kesildiğini söyleyen Ali yıldırım isimli bir vatandaş ise, “Küçüklüğümüzden beri buraya gelip balık tutuyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bu rahatsız edici bir şey. Gerekli mercilere şikayette bulunacağım. Halka açık olan Sülüklü Göl'de bu şekilde köylüler ve kampçıların engellenmeleri doğru değil" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 14:23