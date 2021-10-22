Sülüklü Göl sonbaharda bir başka güzel

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu köyü mevkisinde yaklaşık 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan gölün çevresindeki ağaçlarda hazan mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Sarı, kahverengi ve yeşilin binbir tonunu barındıran ağaçlar ile göle dökülen yapraklar, doğa ve fotoğraf tutkunlarına güzel manzaralar sunuyor. Günübirlik ziyaretle bölgeye gelenler göl çevresinde yürüyüş ve piknik yapıp çadır kampı kurabiliyor.

Göl ve çevresindeki güz güzelliği drone ile de görüntülendi.