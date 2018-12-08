Haber: Esra Öztürk

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için ilimizde siyasi partilerin belediye başkan adayları belli olmaya başlarken mahallelerde de muhtar adayları çalışmalarını hızlandırıyor. Seçimler için ilimiz merkez ilçedeki Sümer Mahallesi’nde ise ilk defa bir kadın aday muhtarlık için yarışacak. 41 senedir Sümer Mahallesi’nde ikamet eden Rabia Arslan muhtar adayı olduğunu açıkladı.

SÜMER’DE İLK KADIN ADAY

Muhtarlığa aday olan Rabia Arslan yaptığı açıklamada, “Kendime güvendiğim için, yapacağıma inandığım için muhtar adayı olmaya karar verdim. Başarabileceğime, güzel hizmet vereceğime eminim. İnşallah muhtar olarak seçilirsem çocuklarımızın, hastalarımızın her zaman yanında olacağım” dedi.

Adaylığı konusunda en büyük desteği eşi ve çocuklarından aldığını ifade eden Arslan, ayrıca adaylığını açıklamasının ardından çok olumlu dönütler aldığını, herkesin başaracağına, yapabileceğine inandığını ve bu desteklerin kendisine daha da güven verdiğini söyledi.