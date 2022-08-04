Sümer Pazarı yeni yerine taşınıyor

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı birinci oturumunda gündem olan Sümer Semt Pazarı hakkında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan müjdeyi verdi. Sümer Mahallesi Ayhan Sokak’ta her cumartesi kurulan semt pazarı, Sümer ve Tepecik Mahalleleri sınırında kurulan yeni kapalı pazar alanına taşınacak.

Sümer Semt Pazarı’nın dar bir sokağa sıkışması, pazara gelen vatandaşların otopark sorunu ve gece geç saatlere kadar pazar yerinde temizlik çalışmaları şikâyetleri üzerine taşınacak olan pazar alanı, Tepecik Mahallesi Şehit Ozan Özen Parkı’nın güney bölümünde bulunan kapalı alanda yapılması için çeşitli işler ve imar komisyonuna havale edildi.

YILLARDIR AÇILAN PAZARIN PARK SIKINTISI VAR

Sümer ve Tepecik Mahallesi’nin tam sınır bölgesine yapılması planlanan pazar yeri ile alakalı olarak Başkan Özcan, “Ayhan Sokak’ta yıllardır açılan pazarın park sıkıntısı var. Konut sahipleri yılmış. Pazar kalktıktan sonra pazarın temizliği geç saatlere kadar devam ediyor. Çöp kamyonlarının gürültüsü de oluyor. Az sayıda kişi taşınmasını istemiyor. Kapalı alanımız, Sağlık Mahallesi’ndeki cuma pazarından sonra en büyük pazarımız oldu” şeklinde konuştu.