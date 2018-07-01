Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda B grubu 4’üncü hafta maçları sona erdi. İlk üç haftada sadece 1 puan toplayan Sümer Saray üç puanı bulunan Köroğlu Beton ile karşı karşıya geldi. Grupta alt sıralarda bulunan iki takımın mücadelesi gol düellosuna sahne oldu. İlk yarısı 2-1 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 4 gol daha oldu. Sahadan galip ayrılan taraf ise 4-3’lük skorla Sümer Saray oldu. Bu sonucun ardından turnuvadaki ilk üç puanını alan Sümer Saray puanını 4’e çıkardı ve 5.sıraya yerleşti. Köroğlu Beton ise 3 puanla 6.sırada kaldı.