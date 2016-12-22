Sahipsiz valiz bomba paniği yarattı. Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulanan Yeni Camii önündeki belediye otobüs durağına bırakılan sahipsiz valiz bomba paniğine neden oldu.
19 Aralık 2016 Pazartesi 16:32
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Haber: Kasım ŞAHİN
Sümer Mahallesinde Yeni Sümer Camii önünde bulunan otobüs durağına bırakılan sahipsiz valiz vatandaşlar arasında bomba paniğine neden oldu. Mahalle halkı tarafından 155 polis imdat telefonuna ihbar edilen sahipsiz valiz emniyet güçlerini de harekete geçirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri bölgeden vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik kordonu oluşturdu. Olay yerine gelen bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı.
Son günlerde üst üste yaşanan bombalı terör eylemlerinde onlarca şehit verilmesi vatandaşın tedirginliğini hat safhaya çıkarırken, polis vatandaşlardan çevresindeki tüm olaylara duyarlı davranmasını istedi.
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