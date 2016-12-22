Haber: Kasım ŞAHİN

Sümer Mahallesinde Yeni Sümer Camii önünde bulunan otobüs durağına bırakılan sahipsiz valiz vatandaşlar arasında bomba paniğine neden oldu. Mahalle halkı tarafından 155 polis imdat telefonuna ihbar edilen sahipsiz valiz emniyet güçlerini de harekete geçirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri bölgeden vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik kordonu oluşturdu. Olay yerine gelen bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı.