Sümer’de şüpheli ölüm

Haber: Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi Beşevler Sokak'ta bulunan bir apartmanın beşinci katında yaşayan Sabri E.'nin (66) hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını fark eden eşi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Sabri E.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederek olay yerine polis çağırdı.

Polis ekipleri ile olay yerine gelen adli tabip, Sabri E.nin ölümünü şüpheli bularak otopsi yapılmasını istedi. Sabri E.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.