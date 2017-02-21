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21 Şubat 2017 Salı
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    • Suni Tohumlamada Başarı ve İstikrar

    Bolu ilinde suni tohumlama faaliyetleri 2006 yılında özelleştiğinden beri serbest Veteriner Hekimlerle her yıl imzalanması gereken hizmet devri sözleşmesi için Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce toplantı organize edildi.

    21 Şubat 2017 Salı 10:35
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    Suni Tohumlamada Başarı ve İstikrar

    BASIN BÜLTENİ
    Toplantıya suni tohumlama faaliyetinde bulunan Veteriner Hekimler katıldı. Serbest Veteriner Hekimler, yemeğe ve arkasından toplantıya katılan Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail TAŞ’a sahada karşılaştıkları sıkıntılardan, istek ve taleplerinden bahsetti. Başarılıların plaketle ödüllendirilmesinin ardından konu ile ilgili olarak İsmail TAŞ;

    “Sahada karşılaşılan bir sürü soruna rağmen ilimizdeki suni tohumlama başarı oranını 2011 yılında %38 lerde iken 2016 yılında%58 lere çıktı. Bu yılda başarı ortalaması %57.28 dir. Ortalamada %60 bandını yakalamamıza rağmen daha ileri gitmek için üzerimize düşeni yapacağız. Sizlerin de bu konuda özverili olduğunuzu biliyorum. Yetiştiricilerimizi daha çok bilgilendirirsek olumlu etkiler göreceğiz. Irk bozumu konusunda yeni çıkan talimat doğrultusunda 5 yaşına kadar olan hayvanlarda ırk bozumu yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürüttüğü döl kontrolü projesi tamamlamış yerli spermaların kullanılması için yetiştiriciler bilgilendirilmiştir” ifadelerinde bulundu.

    Toplantı sonunda konunun uzmanları ile karşılıklı diyalogla sorunlar üzerinde görüşler bildirildi. Kliniklerdeki eksiklikler üzerine yapılması gerekenlerin anlatılması ile toplantı son buldu.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ilinde, Suni, Tohumlama, Faaliyetleri

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