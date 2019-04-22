Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz gün Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen şehit cenazesine katılan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir grup saldırmış ve olaya birçok siyasi ve STK da tepki göstermişti. Saldırıya bir tepki de Hukukçular Derneği Bolu İl Temsilciliği’nden geldi. Hukukçular Derneği Bolu İl Temsilcisi Fikret Çıracı konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “20 Nisan 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde görev yapan 4 kahraman askerimiz, hain bir saldırı akabinde şehadet şerbetini içerek ahirete irtihal etmiştir. Öncelikle şehitlerimize ve vatan müdafaasında canını hiç düşünmeden veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Şehit düşen evlatlarımızın acısı çok tazeyken ve kahraman bir evladımızın cenaze töreni icra edilirken; dinimize, geleneklerimize, öd ve adetimize uymayacak şekilde, bir siyasi parti liderine saldırı girişiminde bulunulmuştur. Bu olay ile şehidimizin cenaze töreninde ailesine ve milletimize üzücü bir hatıra daha bırakılmıştır.

Bu saldırının toplumumuzun cenazeye saygı konusundaki hassasiyetiyle uzaktan yakından ilgisinin olmadığı, başka bir ifadeyle suni ve provakatif olduğu göze çarpmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun, şiddet meşru bir tepki türü değildir, kabul edilemez. Saldırının sorumluları hakkında gerekli soruşturma yapılarak biran evvel adalet karşısına çıkarılmalıdır.

Ülkemizde son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler, seçimler konusundaki belirsizlikler üzerinden oluşturulmak istenen gerginlikler, şehidimizin cenazesi de istismar edilerek devam ettirilmekte, toplumumuzun huzura kavuşması engellenmektedir. İşte böyle bir zamanda, 12 Eylül'ü, 28 Şubat ve yakın tarihimizde 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşamış hukukçular olarak, toplumun hiç yoktan yere oluşturulan kutuplaştırıcı üslup ile bir iç huzursuzluğa çekilmek istendiğini görmekteyiz.

Milletimizin dünyaya örnek olan ferasetiyle bütün bu bölme ve kutuplaştırma çabalarına karşı birlik ve beraberliğini koruyacağından en ufak şüphemiz bulunmamaktadır.

Ancak bu noktada siyasilere de büyük görev düşmektedir. Bütün siyasi partilerimizin itidalli ve birleştirici bir üslup kullanması gerektiği izahtan varestedir. Bazı siyasi parti liderlerinin özellikle PKK ve FETC5 olmak üzere terör örgütlerine sahip çıkıcı üsluplarından vazgeçmeleri gerektiği de açıkça görülmektedir. Bütün bu değerlendirmeler ışığında kahraman şehitlerimize bir kez daha rahmet dilerken, acımızı istismar ederek toplumu bölmeye ve kutuplaştırmaya çalışan sessiz girişimlere karşı da teyakkuzda olduğumuzu, yapılan saldırıyı amasız kınadığımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”