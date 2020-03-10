‘Süper Ay’ görenleri hayran bıraktı

Haber: Ceylan Beykoz

Ay'ın normalinden yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük göründüğü 'Süper Ay’, Adana’da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı. Kartpostallık görüntüler oluşturan Süper Ay, Bolu’dan da izlenilebildi. 2020 yılında ikinci kez gözlemlenen ‘Süper Ay' Yıldırım Bayezid Cami ve İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Köroğlu heykeli ile buluşunca seyrine doyulmaz bir manzara oluştu. 2020'nin ikinci Süper Ay'ı yaşanırken, yılın diğer Süper Ayları ise 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlenebilecek.

SÜPER AY NEDİR?

Ay, elips şeklinde bir yörüngede hareket ettiğinden Dünya'ya yılda en az bir kez en yakın noktaya ulaşıyor. Bu geceyi özel yapan ise bu yakınlığın dolunaya denk geliyor olması. Süper Ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor.