Haber: Gönül Olutürk

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada deneyimli oyuncu Ahmet Cebe ilk olarak Boluspor ile oynadıkları maçı değerlendirerek; “Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bence Boluspor maçının ilk yarısını iyi oynamıştık. 2. yarıda geriye yaslandık ve iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Geri çekilmeseydik o golü yemezdik. Belki de gol bulabilirdik. Daha iyi oynamamız lazım. İnşallah ileride bu alışkanlığımızı düzeltiriz. Bizim hedefimiz alt sıralar değil. Samsun’a layık yere varmak istiyoruz. Burası da üst sıralardır. Adanaspor maçı ile çıkış yakalamak zorundayız. Çünkü artık bizde biliyoruz, çıkış yakalayamazsak tren kaçacak. Her şeyin bilincindeyiz. Milli Takım arasından sonra herkese bir galibiyet hediye edeceğiz” dedi.

“SAMSUNSPOR İÇİN EN İYİSİ NEYSE ONU YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Açıklamasının devamında takımdaki durumu değerlendiren Cebe; “Eskiden açık mevkisinde oynuyordum. Bu sene tekrar kanatlarda kullanılınca değişime geldi. İlk maçlarda kendi kendime, ‘alışamadım’ dedim. Sonradan alıştığımı düşünüyorum. Hocam bana sağ bekte de görev verse oynarım. Hangi pozisyonda görev verilirse elimden gelenin en iyisini yaparım. Kanatlarda oynayınca daha çok göze batıyorsunuz. Skora etki etmek daha kolay oluyor. Ancak gol veya asist yapamazsak da eleştiri gelebiliyor. Takım halinde oynamaya çalıştığımız için defansa da yardım etmeye çalışıyorum. Orada da çok efor sarf ediyorum. Bazen defansa çok yarım edince de hücuma çıkarken hücumlara yorgun girebiliyoruz. Bunların düzeleceğine inanıyorum. Yeri geldiği zaman kulübede de oturacağız. Burada kimse huzursuzluk yapamaz. Huzursuzluk yaptırmayız da. Samsunspor için en iyisi neyse onu yapmaya çalışacağız” diye açıkladı.