Süper Loto çıldırdı

Haber: C. Kutay AYKAN

Süper Loto’nun 6 bileni çıkmayınca 9’uncu haftada devir oldu. Vatandaşların büyük umutlarla ve hayallerle oynadığı süpür loto önümüzdeki hafta yeni bir rekora imza atması bekleniyor. 15 Ağustos tarihinde yapılan çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 30 milyon 268 bin 877 lira 27 kuruş önümüzdeki haftaya devretmiş oldu.

Bir çok vatandaş bu büyük ikramiyeye sahip olmak için şimdiden sayısal lota bayileri önünde kuyruklar oluştururken, bu hafta 5 bilen 100 kişiye kişi başına 11 bin 037 lira 80 kuruş, 4 bilen 7 bin 282 kişiye kişi başı 164 bin 25 lira, 3 bilen 140 bin 932 kişiye ise kişi başı 14 lira 35 kuruş ikramiye dağıttı.

Önümüzdeki hafta 10’uncu devir çekilişi gerçekleşecek ve büyük ikramiyenin, halkın yoğun ilgisiyle birlikte ikramiyenin 40 milyona ulaşması bekleniyor.