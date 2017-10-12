Haber: Kasım ŞAHİN

Saat 15.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından eski alışveriş merkezinin ön kısmına bırakılan şüpheli çanta çevredeki vatandaşların ve esnafların paniğe kapılmasına neden oldu. Çantayı gören ve şüphelenen bir vatandaşın 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda asayiş ekibi ile bomba uzmanı sevk edildi.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından şüpheli çantaya düzenek yerleştirildi ve bomba uzmanı tarafından çanta fünyeyle patlatıldı. Çanta içerisinde çöp çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖĞRENCİLER MERAKLI GÖZLER İLE İZLEDİ

Şüpheli paketin lise yanında olması öğrencilerin paniklemesine neden oldu. Olayı merak gözler ile sınıflarının camından izleyen öğrenciler, paketin imha edilmesinin ardından polis ekiplerini alkış yağmuruna tuttu.