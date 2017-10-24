Haber: ESRA ÖZTÜRK

Olay Semerkant Mahallesi Bolu Anadolu Ticaret Meslek Lisesinin çevresinde meydana geldi. 155 Polis İmdat hattında görev yapan polis memurları MOBESE kamaralarıyla çevreyi tararken, okul duvarına konulmuş bir okul çantasını takibe aldı. Bir müddet kameralardan yapılan takip neticesinde çantayı almaya hiçbir kimsenin gelmemesi üzerine 155 Polis İmdat çalışanları bölgeye asayiş ekipleri sevk etti. Olay yerine gelen asayiş ekipleri vatandaşları tedirgin ve huzursuz etmeyerek önce çantanın yanına yaklaşık incelemeye başladı. Bu sırada yılların deneyime sahip olan polis memurlara okul çantasının fermuarının açık olduğunu ve içerisinde defter ile kitap olduğunu fark ederek, çantayı güvenli bir şekilde açtı.

Çevrede bulunan vatandaşları ve esnafları paniğe sevk etmeden görevini başarılı bir şekilde yapan asayiş ekipleri okul çantasına Bahçelievler Polis Merkezine getirerek, çantanın hangi öğrenciye ait olduğu tespit etmek ve teslim etmek üzere çalışma başlattı.