Şüphelinin akrabaları gazetecilere saldırdı

Haber: Aysun Beykoz

Sanayi Sitesi çevresinde meydana gelen olayda sürücü Emir G, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadı. Ekipler durumundan şüphelendiği sürücüyü takibe aldı. E-5 üzerinde yaşanan kovalamacada şüpheli sürücü, trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak aşırı hız ve makas sollama yaparak ekiplerden kaçtı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Emir G., Sanayi Sitesi’ne sığındı. Aracını bir dükkanın yanındaki çıkmaz sokağa park eden sürücü, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Sanayide bir dükkana saklanan şüpheli, önce saklandığı binanın çatısına çıktı, ardından da izini kaybettirdi. Şüpheli Emir. G’ye ulaşamayan emniyet ekipleri, aracı trafikten men ederek götürmek için çekiciyi çağırdı.

ESNAF ŞÜPHELİYİ KOLLADI

Araç etrafında toplanan birkaç kişi, şüpheliyi tanıdıklarını ve aracın kendilerinin olduğunu iddia ettiler. Aracın Arif G. ismine kayıtlı olduğunu belirleyen polis ekipleri, şahsın olay yerine gelmesini istedi. Kendisinin Arif G’nin ‘dayısı’ olduğunu iddia eden bir esnaf vatandaş, cezanın kendi ehliyetine yazılmasını talep etti. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan aracın kaçak sürücüsünü teslim etmek istemeyen akrabaları polis ekiplerine bir süre tartıştı. Sürücünün, asker kaçağı da olabileceğinden şüphelenen emniyet ekipleri, ısrarla olay yerine gelmesini talep etti. Akrabalarının aramalarına rağmen teslim olmayan şüpheli, bölgeye geri dönmek istemedi.

YAKALAMAK SİZİN GÖREVİNİZ

Polisle tartışmaya devam eden kaçak sürücünün akrabaları polise; “Çocuk buraya gelmek istemiyor. Çağırıyoruz, gelmiyor. Yakalayamamak sizin kabahatiniz. Neden yakalayamadınız?” diye sorması pişkinliğin bu kadarına da pes dedirtti. Uzun süren tartışmanın ardından şüpheliye ulaşamayan kolluk kuvvetleri, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla aracı yediemin garajına çekti. Gazetecilerin görüntü almasına tepki gösteren bazı esnaflar ve kaçak sürücü Emir G.’nin akrabaları ile muhabirlerimiz arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.