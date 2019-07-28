Sürdürülebilir Kalkınma Dernekleri buluştu

Haber: Birol Ertunç

Bolu, Ankara, Polatlı, Akçakoca, Nallıhan, Eskişehir'den katılımcılarla, Kıbrıscık Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Bolu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Akçakoca Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Polatlı Kıbrıscıklılar Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Mengen Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Göynük Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği başkan ve başkan yardımcıları ile kurulmakta olan diğer sürdürülebilir kalkınma dernekleri kurucuları Ankara'da toplandı. Sürdürülebilir Kalkınma Dernekleri Platformu Kurucusu Mehmet Bilgin açılış konuşmasında, derneklerin kuruluş sürecini anlattı, kuruluş aşamasında gösterilen fedakarlık, kararlılık ile toplantıya katılım konusunda gösterilen ilgiye teşekkür ederek bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kısa bir tanışmanın ardından, Derneklerin danışmanlığını yapan Demet Ağaoğlu, 'Sürdürülebilir Kalkınma, Sivil Toplum Kurumlarında Yönetişim, Projeler ve Kaynak Geliştirme Stratejileri' konulu sunumunu yaptı. Demet Ağaoğlu sunumunda, "Sürdürülebilir Kalkınma"yı, "bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların gereksinim ve beklentilerin karşılanmasını tehlikeye atmaksızın karşılayabilecek kalkınma modeli" olarak tanımladı. Birlemiş Milletler’in Kalkınma Organı tarafından 2016 yılında yürürlüğe giren ve 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini" anlattı. Ağaoğlu sunumuna ayrıca, yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet, hedefler için küresel ortaklıkların canlandırılması olarak belirlenen 17 hedefin derneklerin çalışmalarını yönlendireceğinden bahsetti. Demet Ağaoğlu, sivil toplum kuruluşlarının başarılı olması için dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Dernek üyelerinin tüzüklerini iyice özümsemeleri gerektiğini, dernek faaliyetlerinin tüzük doğrultusunda yürütülmesinin önemini, derneklerde kurumsal yönetimin önemini, kurumsal yönetimin ana ilkelerini, derneklerin mali yapılarının güçlü olması için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Ağaoğlu, ilk 3 ay dernek içi eğitimlere önem verilmesi gerektiğini, derneklerin çalışmalarını plan ve program dahilinde yürütmelerinin başarı için şart olduğunu vurguladı.

Dernekler için proje yönetiminin önemini de anlatan Demet Ağaoğlu, kaynak geliştirme amaçlı yapılabilecek çalışmalardan, proje fikirlerinin, taslaklarının hazırda bulundurularak uygun fon bulunduğunda kolayca uygulamaya geçilebileceğinden, öncelikle küçük bütçeli, çabuk sonuç alınabilecek projelerden başlanılmasının uygun olacağından bahsetti.

Sunum sonrasında gösterilen sürdürülebilir kalkınma konusunda iyi uygulama örneklerine dair çeşitli kısa belgesellerde katılımcılar, pozitif sosyal etki yaratılabileceğini izlediler. Ardından yapılan atölye çalışmasında, katılımcıların yörelerinde yapacakları çalışmalar öncesinde yörelerini tanımaları, yörelerinde yaşayan tüm insanların sorunlarını gözeterek ihtiyaç analizi hazırlığı yapmaları sağlandı. Katılımcılar yörelerinde yok olan, yok olma tehlikesi bulunan, yeterince tanınmayan, unutulan ya da unutulmaya yüz tutan doğal, tarihi, kültürel, sosyal değerler özelinde gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri paylaştılar. Demet Ağaoğlu katılımcıların heyecanından ve kararlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve dernek üyelerinin sorumluluğu paylaşarak hep birlikte çok çalışılarak başarıya ulaşılacağına inandığını ifade etti.

Atölyenin ardından katılımcılarla öncelikle yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve proje önerileri üzerinde genel bir değerlendirme yapıldı.