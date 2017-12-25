Haber: Kasım ŞAHİN

Karara göre;1- 2018 yılında ilk defa kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemleri 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımızdan kişi başına 20 TL. ön kayıt ücreti alınacaktır. Ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalardan birine yatırılacaktır. Hac kayıtları T.C. kimlik numarası ile yapılacak olup, yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

Vatandaşların ön kayıtlarını elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr adresinde gerekli bilgileri doldurarak veya Müftülüklere bizzat müracaat ederek, müracaat formunu doldurmak suretiyle "Oda Tercihli" veya "Otel" konaklama türlerinden birini hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, varsa kuraya birlikte katılmak istediği kişileri belirterek kayıtlarını yapacaklardır.

2- Daha önceki yıllarda hac kaydı olup, 2017 yılında hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Başkanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Kaydı yenilenen vatandaşların her hangi bir kayıt ücreti talep edilmeyecektir.

3- Kayıt yenileme işlemi Başkanlık tarafından yapılacak; il/ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik talebinde bulunanların, 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.