Haber: Semih Baykal

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında bilişim teknolojisinin imkanlarından azami ölçüde yararlanmak ve paydaşlarının hizmetine sunmak amacıyla projeler geliştiren BİK, resmi ilan ve reklam veren kurum ile kuruluşların yararlandığı Süreli Yayınlar Listesinin görsel sunumunda iyileştirmeler yaptı. 195 sayılı Kanunun 37’nci, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Yönetmeliği’nin 28’inci maddeleri uyarınca her ayın sonunda takip eden ay için resmi ilan ve reklam verilebilecek BİK görev alanındaki gazete ile dergilerin isimleri, kurumsal internet sitesi www.bik.gov.tr’de yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılıyordu. Sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve kullacılara kolaylık sağlanması amacıyla çalışma başlatan BİK, filtreleme ve doküman oluşturabilme özellikleriyle daha efektif hale getirilen Süreli Yayınlar Listesini, 2018 yılı Ocak ayından itibaren kullanıcıların hizmetine sunmaya başladı. Bundan böyle kullanıcılar, yenilenen Süreli Yayınlar Listesinde dönemsel olarak yer alan yayınların listesine ulaşarak, resmi ilan yayımlama hakkı bulunları veya bu hakkı kazanmak için bekleme süresinde olanları ya da sadece resmi reklam yayımlayabilecek yayınları tercihe göre listeleyebilecekler. Süreli yayınlar, BİK veya valilik görev alanında bulunan illere göre Türkiye haritası üzerinden görülebilecek, çoklu il seçimi yapılarak aramalar filtrelenebilecek. Ayrıca kullanıcılar, Süreli Yayınlar Listesi uygulaması üzerinde oluşturdukları listeyi PDF dökümanı olarak bilgisayar ortamında kaydedebilecekler.