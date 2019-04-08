Suriyeli aile hastaneden bakın ne çaldı?

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Olay Cuma akşamı Köroğlu Ünitesi Acil servisinde yaşandı. Başından yaralanan çocuklarını tedavi ettirmek üzere hastaneye gelen 4 Suriye uyruklu vatandaş, yürümekte zorluk çeken çocuklarını, yaşlılar, yaralılar ve ayakta durmakta güçlük çeken hastaların kullanması için acil serviste bulunan tekerlekli sandalyeye oturttular. Tedavisi tamamlanan küçük çocuğu tekerlikle sandalyeden indirip sandalyeyi görevliye teslim etmesi gereken Suriyeli aile, tekerlekli sandalyeyi alarak yaya olarak acil servisten kaçtı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet birimleri, hastanenin envanterinde bulunan tekerlekli sandalyeyi alıp kaçan şahıslar hakkında işlem başlattı.

ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, güvenlik kamerası kayıtlarının polis tarafından alındığı, incelendiği ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen zanlıların adreslerinin tespit edildiği, Pazartesi günü hastane görevlileri ile polisin eve gidip, aile hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.