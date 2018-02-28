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28 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Suriye’li Kadınlar İçin Vicdan konvoyu

    Bolu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH), 2001 yılından bu yana Suriye’de hapse atılan ve işkence edilen kadınların sesini duyurmak için Vicdan Konvoyu düzenliyor.

    28 Şubat 2018 Çarşamba 12:04
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    Suriye’li Kadınlar İçin Vicdan konvoyu
    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu İHH konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “Mart 2011’den bu yana devam eden Suriye Savaşı sırasında, 1 Milyona yakın insan hayatını kaybetmiş ve onbinlerce insan hapishanelere girmiş çıkmış, bir kısmı ise halen hapishanelerdedir. Suriye insan hakları kuruluşlarının son verilerine göre tespit edilebilen tutuklanan KADIN sayısı,Mart 2011'den2017 sonuna kadar 13.581'dir. Mart 2011’den bu yana Suriye Savaşı sırasında Suriye rejim güçleri tarafından tutulan ve halen hapishanelerde olan kadın sayısı 6736 dır. Bu sayının 6319 u yetişkin 417si kız çocuğudur. Bunlar sadece resmi cezaevlerinde tutulanlardır. Hapishane gibi kullanılan diğer türlü boş fabrika vb. binalarda tutulanların sayısı bilinmemektedir. Bazı kadınlar hamileyken alınmış ve orada doğum yapmıştır. Bazı kadınlar çocuklarıyla alınmıştır. Bazı kadınlar ise, tutulan yerlerde tecavüze uğramış ve tecavüz sonucu olan çocuğu orada doğurmak zorunda bırakılmıştır. Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu damgalanma endişesi ve travma gibi nedenlerle cinsel şiddet vakalarının gerçekleşenden az bildirildiğini beyan etmiştir”

    “VİCDAN KONVOYU’nu YOLA ÇIKARIYORUZ”

    Açıklamasının devamında İHH; “Suriye'deki savaş sırasında kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence, hukuksuz tutulmalar, uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğindedir. Bilinen tek gerçek şudur ki; Suriye Rejimi kadınlara tecavüz ve saldırıyı bir savaş silahı olarak kullanmaktadır. Kadınlara yönelik yapılan ihlaller ve suçlar sadece rejim askerlerince değil Şebbiha adlı silahlı çeteler ve terör örgütlerince de işlenmektedir.  Bizler Dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılmaları için dünyaya bir çağrı olarak ‘Kadınlar İçin VİCDAN KONVOYU’nu yola çıkarıyoruz. Amacımız;  Kadınların, Suriye’de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle gelen    dramlarına dikkat çekmek , Suriye’de savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest  bırakılması için çağrı yapmak ve girişim başlatmak Tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmektir” dedi.

    “SURİYE SINIRINDAN DÜNYAYA SESLENECEĞİZ”

    Son olarak İHH; “Her görüşten, hukukçu, akademisyen, gazeteci, ev hanımı, işkadını, sporcu, sanatçı, STK temsilcisi, aktivist, işçi, memur,  öğretmen,  doktor, siyasetçi vb. çeşitli mesleklerden ve ülkelerden sadece kadınlar olarak otobüslerle konvoy oluşturacağız. 06.03.2018 tarihinde sabah basın açıklaması ile İstanbul’dan yola çıkarak sırayla İzmit, Sakarya, Bolu, Ankara, Adana şehirlerinden geçerek Suriye sınırına ulaşacağız ve 08Mart 2018 Dünya Kadınlar Günü sabahı Suriye sınırından dünyaya sesleneceğiz. Konvoy boyunca oyalı yazmalar sembolümüz olacak. Sınırda basın açıklamamızı yaptıktan sonra bir kamp ziyaretinde Suriyeli kadınlarla bir araya geldikten sonra döneceğiz.  Suriyeli mahpus kadınlar için yola çıkaracağımız uluslararası nitelikli ve sadece kadınlardan oluşan “VİCDAN KONVOYU”na katılımınız ve desteğinizden memnuniyet duyacağız” diye ifade etti.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İnsan, Hak, Hürriyetleri, İnsani

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