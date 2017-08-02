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    • Suriyeli sürücüye ceza yok!!!

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Ekiplerinin ortaklaşa yaptığı uygulama da şaşırtıcı bir uygulama ortaya çıktı. Suriyeli sürücüye çıkan bir genelgeden dolayı trafik cezası kesilmezken, Türk sürücülere ise ceza uygulandı.

    01 Ağustos 2017 Salı 14:20
    Bu haber 5581 kez okundu
    Suriyeli sürücüye ceza yok!!!

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş ekipleri D-100 üzeri Yumrukaya mevkiinde halkın can ve mal güvenliği için trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Bir çok sürücünün ehliyetleri kontrol edilirken, emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenirken asayiş ekipleri de şüpheli sürücüler ve araç içerisindeki vatandaşların tek tek üstleri aranıp kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Araçlar didik didik arandı.

    Bu uygulamada ortaya şok bir olay çıktı. Trafik ekipleri tarafından durdurulan 35 plakalı bir kapalı kasa bir minibüsün sürücüsünün ehliyeti istendiği, sürücü Suriye’den verilmiş Arapça yazılı bir ehliyet verdi. 2 yıldır Türkiye’de yaşadığı ve Bolu’da oturduğu tespit edilen Suriyeli vatandaşın Türk ehliyeti olmaması üzerine ceza kesilme işlemi yapılmaya karar verildi. Fakat, Suriyeli şahsın sorgulanması yapıldığı, ceza kesilmemesi talimatı verildi. Yapılan araştırmada ülkemizde yaşayan ve bu tür durumlarla karşılaşan Suriyeli vatandaşlara trafik cezası kesilmemesi yönünde İçişleri Bakanlığı tarafından genelge çıkartıldığı öğrenildi. Ayrıca, Suriyeli vatandaşın aracı içerisinde bulunan üzerinde Arapça yazılı çok sayıda gıda maddesi bulunduğu bu maddelerin hiç birinin faturasının bile bulunmadığı ve hangi yollardan yurda sokulduğu ise ortaya çıkmadı.

    Yapılan bu uygulamada trafik ekipleri ile asayiş ekiplerinin eli kolu bağlandı ve Suriyeli sürücüye hiçbir ceza işlemi yapılmadan serbest bırakıldı. Güle oynaya uygulama noktasından ayrılan 35 plakalı sürücünün aracı şehir merkezinde görüldü.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Trafik

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • htc kmrç 20 saat önce yorumlandı

      ya memleketi zaten onlara teslim ettiler sanki toplumun ne hissettiginin onemimi var yiyip içip yatıyolar

      @Cevapla

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