Suriyeliler kalıyor Iraklılar gidiyor

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Birleşmiş Milletlerden para yardımı alan Iraklı vatandaşlar, yeterli para alamayınca, iş bulamayınca ve kira borçlarını ödeyemeyince ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Bolu’da yaşayan Suriyeli vatandaşlar ise devletten yardım aldığı için ülkelerine dönme niyetinde değiller.

Bolu’da yaşayan yaklaşık 20 kişilik iki aile, Birleşmiş Milletlerden aldıkları cüzi miktardaki yardım yeterli olmayınca zor duruma düştüler. Birde iş bulamayan Iraklı aileler, oturdukları evlerin kiralarını da ödeyemeyince, ev eşyalarını spotçulara satarak, elde ettikleri cüzi miktardaki paraları da yolculuk için kullanacaklar.

Öte yandan ilimizde yaşayan Suriyeli vatandaşların keyfi ise yerinde, devlet maddi destek alan Suriyeli vatandaşlara bir çok konuda destek verilirken, Iraklı vatandaşlar ise devletten hiçbir yardım alamıyorlar.

SURİYELİLERE VAR IRAKLILARA YOK

Eşi ve 6 çocuğu ile birlikte 2 yıldır Bolu’da yaşayan ve zorunlu olarak Bağdat’a geri dönmek zorunda kalan 41 yaşındaki baba Mohammad Ali Al-Attırakçı, devletin Suriyeli vatandaşlara hemen hemen her şeyi ücretsiz verdiğini belirterek; “Devlet, Bolu’da yaşayan Suriyeli vatandaşlara, okul, hastane, ilaç gibi birçok şeyi ücretsiz veriyor. Birde maaş alıyorlar, çalışmadan. Biz Iraklı vatandaşlar ise Birleymiş Milletlerden kişi başına 120 TL alıyoruz. Bu parayla da geçinemiyoruz. Ama, Suriyelilerin her şeyi var. BM’den para aldığımız için Türk vatandaşı bile olamıyoruz. Suriyelilerin hepsi Türk vatandaşı olabiliyor. İşsizlik ve parasızlık yüzünden Bağdat’a geri dönmek zorundayız. 2 hafta içerisinde de ailecek döneceğiz. Mesleğim aşçılık. Kardeşimin Bağdat’ta lokantası var onun yanında çalışıp ailemi geçindirmeye çalışacağım. Sadece benim ailem değil birçok Iraklı ülkesine geri dönmek zorunda kaldı” dedi.

OKUMAK İSTİYORUM AMA IRAK’TA ÇOK ZOR

Ailenin 6 çocuktan biri olan 15 yaşındaki Sajjad Mohammad Ali’de, Bağdat’a dönmekten dolayı çok üzgün olduğunu belirterek; “2 yıldır Bolu’da ailemle yaşıyorum. Tam Türkçeyi öğrenmişken, Bağdat’a dönmek zorundayız. Şu anda lise birinci sınığa geçtim, ama Irak’ta okumak çok zor. Bu nedenle okulu bırakmak zorunda kalacağım, bende çalışmak zorunda kalacağım. Ailemin geçimine destek olmam lazım. Bolu’ya çok sevmiştim. Buradaki arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Okulumu, öğretmenlerimi özleyeceğim” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.