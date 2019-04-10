Suriyeliler sahte para işine el artı

HABER:Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye uyruklu kişilerin TEM Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren işletmelerde sahte para kullandıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 şüpheliyi Bolu Dağı’nda bulunan bir alışveriş merkezinde piyasaya sahte para sürerken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 bin 900 sahte Amerikan Doları, 150 bin Irak Dinarı ile piyasaya sürülen sahte Amerikan Dolarları karşılığında alınan 7 bin 255 Türk Lirası ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.