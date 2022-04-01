Suriyelileri gönderme planı



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haber Global’de Siyaset Özel isimli programa konuk oldu. Bolu’daki sığınmacılara yönelik uygulamaları ile sık sık gündeme gelen Tanju Özcan, Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili bir ‘devlet aklı’ oluşturulması gerektiğini söyledi. Özcan, Türkiye’deki Suriyelilerin geri döndürülmesi için ‘çözüm’ önerilerini sıraladı.

KAMP KURULMASI GEREKİR

Özcan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile masaya oturulması ve ilk önce erkeklerin geri gönderilmesi gerektiğini belirterek,” Türkiye’nin her yerine dağılmış olan geçici sığınmacıları belli bir noktalara toplanılması gerekiyor. (Faruk Aksoy: Kamp kuracaksınız yani?) Kurulması gerekir” dedi.

EKMELEDDİN’E OY VERMEDİM

Tanju Özcan, siyasetteki en büyük pişmanlığının Ekmeleddinİhsanoğlu’nun aday olması için imza vermek olduğunu belirterek, “Ben aynı İhsanoğlu’na oy veremedim sandığın başında. Elim gitmedi. Geçersiz oy kullandım” dedi. Özcan, Millet İttifakı’nın adayı olarak Abdllah Gül’ün konuşulduğunu iddia ederek “Erdoğan’ın çakması” dedi. Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hevesi olmadığını söyleyen Özcan, “İhsanoğlu gibi milletin gönlünde taht kuramayan bir aday olursa seçenek olmaktan kaçınmam” dedi.

Özcan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olursa yüzde yüz kazanacaklarını iddia etti. Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını düşünmediğini fakat aday olursa oy vereceğini söyledi.