BASIN BÜLTENİ

Duaya Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İHH Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakcı, İHH Marmara Bölgesi Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu, İHH üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Dua öncesinde bir konuşma yapan İHH Marmara Bölgesi Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu şunları söyledi; “Ümmet coğrafyası gerçekten kan ağlıyor, açlıkla, felaketlerle, acıyla yoğruluyor. Ümmet bizlerden bir şeyler bekliyor. Yazın şu döneminde herkesin farklı farklı işleri varken, yardımların da biraz azaldığı dönemlerde yine Bolu’dan Allah razı olsun ekmeğini paylaşmak üzere bir tır unu bugün yolcu etmek üzere buradayız. Bu 71. Tır. 70. Tırı da bir tır su olarak gönderdik. O tırımız da şu an bölgede. Bu da 71. Olarak gidecek. Belki de, önümüzdeki hafta ben de bölgeye gideceğim, Suriye’de bu unların ekmek olmuş haliyle dağıtımını sağlamak üzere bölgede ben de bulanacağım. Bu unları ve suları belki de bizler ümmete, oradaki mazlumlara, yetimlere, mağdur olan herkese ulaştırmaya çalışacağız. Orada çok zor günler yaşanıyor. Çalışmaya, ticaret yapmaya, karınlarını doyurmaya imkanları yok. Bütün gözleri kulakları kalpleri bizim için, bizlerden bir şeyler beklemek için açık. Cenabı Hak nihayetinde onların yiyeceklerini onlara illa ki gönderecektir. Ama bu nasip kimlere olacaktır bu önemli. Bu bugün Bolu’daki kardeşlerimize oldu. Rabbim sizlerin elleriyle, bu mazlumlara bir şeyler ulaştırmayı, aç kalmış yavrularımıza, bacılarımıza, yaşlılarımıza, hastalarımıza, bir nebze olsun yaralarına merhem olmak üzere inşallah sizler bir şekilde bundan nasiplenmiş oluyorsunuz. Geçtiğimiz ay oradaydım, bu sıcakta çadırlarda insanlar büyük felaket yaşıyorlar, zor durumdalar. Bizlerden medet umuyorlar. Cenabı Hakk’a yalvarıyorlar, bizlere dua ediyor ve bizlerden de bir şeyler bekliyorlar. Bizler de nasiplenelim inşallah.

BİR DİLİM MUTLULUK

Ademoğlu konuşmasının devamında 140’ın üzerinde ülkede çalışma yaptıklarını söyleyerek; “Sadece Suriye değil, dünya üzerinde 140’ın üzerinde ülkede çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalara dahil oluyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Biz vakıf olarak Kurban’da 106 ülke ve bölgede çalışma yapacağız. Sadece İHH olarak değil. Ülkemizde bugün gerçekten, Kızılay olsun, AFAD olsun, Diyanet olsun bir çok kurumumuz güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bu çalışmalardan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Kurumlarımızın sayısı da arttıkça biz ümmete daha faydalı olmak için gayret sarf edeceğiz. Rabbim, hepimizin gayretini arttırsın. Bu gayretlerimize destek olmayı da tüm halkımıza nasip etsin. Bu yardımları ulaştırabiliyorsak eğer halkın ulaştırdıklarını ulaştırıyoruzdur. Bizler köprü vazifesi görüyoruz. Onlara sizin ulaştırdığınız bu tırları dua dolu olarak geri getiriyoruz. Sizler için gece yarıları kalkıp dua edenler var bunları unutmayın.” İfadelerini kullandı.

Ademoğlu’nun ardından, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan bir konuşma yaptı. Ağcan, Boluluların ensar görevini en iyi şekilde yerine getirdiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından yapılan dua ile 26 ton un yüklü olan tır Suriye’ye uğurlandı.