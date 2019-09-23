SÜRKAP Coğrafi Ürünler Zirvesi’nde

Haber: Ceylan Beykoz

Ankara, Bolu, Mudurnu, Mengen, Göynük Sürdürülebilir Kalkınma Dernek Başkanları ve yöneticileri 2.Uluslararası Coğrafi Ürünler Zirvesi ve Fuarı’nda bulunan Bolu standını ziyaret etti. Üç gün boyunca ATO Kongre Salonu’nda üç gün boyunca gerçekleştirilen fuara katılan üyeler Bolu, Ankara, ve Düzce illeri ile ilçelerine neler yapılabilir konularında fikir alışverişinde bulundu. Türkiye’ye ait diğer stantları da gezen üyeler coğrafi işaretleri alınmış üç ürünün haricinde; Bolu ilimize ve ilçelerimize ait bekleyen 25 ürününde coğrafi işaretlerinin bu yıl içinde alınması için gereken müracaatını yaptıklarını belirttiler.

Coğrafi İşaret Nedir?

Evrensel tanımlamaya göre Coğrafi İşaretler; “Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri yönünden kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge ya da ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir”. Belirli bir yöreyle özdeşleşmiş bu eşsiz ürünleri belirleyen temel nitelikler, tipik ve kaliteli ürünler olmaları ve belli bir bilinirliğe ve üne sahip bulunmalarıdır. Bir fikri mülkiyet hakkı ve resmi bir kalite işareti olan “Coğrafi İşaret” ürüne pazarlama gücü katmaktadır, Coğrafi İşaret tescil ile koruma altına alınan “Çorum leblebisi”, “Isparta halısı”, “Afyon kaymağı” gibi ibareler belirli bir kalitenin işareti haline gelmektedir. Coğrafi işaret esasında tam anlamıyla “Sizin oraların nesi meşhur?” sorusunun yanıtıdır. Coğrafi işaretler, belirgin bir ürünün kaynağını göstermesi bakımından yöresel nitelikte olup yerel çekicilikleri bünyesinde barındırmakta ve geleneksel değerleri ilgi odağı haline getirmektedir. Kültür mirası olarak da değerlendirilen coğrafi işarete sahip ürünler, bu yönüyle yöresel ürünleri turistik bir değere dönüştürme potansiyeli de taşımaktadır. Günümüzün alternatif turizm arayışları çerçevesinde değişen turizm talebine cevap verebilecek yöresel ürünlerin turistlere sunulmasını ve bu ürünlerin koruma altına alınmasını sağlamaktadır.