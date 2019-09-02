SÜRKAP’ın 2. Çalıştayı Bolu’da yapıldı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği BOSKAD öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Doç. Dr. Feridun Kaya, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Bolu İyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş,

AİBÜ Bamer Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Azize Aktaş Yasa, Arıcılar Biriliği Başkanı İsmail Ünalan, Gazeteci ve İl Genel Meclis Üyesi Erhan Beykoz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Eker, Düzce Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Bakan ve Akçakoca Ziraat Tarım Kooperatifi Başkanı Levent Başaran, Batı Karadeniz eski Orman Bölge Müdürü Ökkeş Bahadır, Saadet Partisi Bolu İl Sekreteri Ahmet Güner ve ziraat mühendisleri katıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma dernekleri Platformu Kurucusu Mehmet Bilgin yaptığı konuşmasında derneklerin kuruluş sürecini anlattıktan sonra yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Sürdürülebilir Kalkınma dernekleri Platformu danışmanı Demet Ağaoğlu ise

“Sürdürülebilir Kalkınmayı, bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların gereksinim ve beklentilerin karşılanmasını tehlikeye atmaksızın karşılayabilecek kalkınma modeli” olarak tanımlayarak, Birlemiş Milletlerin Kalkınma Organı tarafından 2016 yılında yürürlüğe giren ve 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı.

Danışman ayrıca yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet, hedefler için küresel ortaklıkların canlandırılması olarak belirlenen 17 hedefin derneklerin çalışmalarını yönlendireceğinden bahsetti.

Ardından açıklamalarda bulunan Abant İzzet İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Keleş Bolu’da yetişen endemik bitkiler konusuna değindi. Arıcılar Biriliği Başkanı İsmail Ünalan da Bolu’daki Arıcılığın sorunlarından bahsetti.