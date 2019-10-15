SÜRKAP’tan İpek Yolu Sağlık Rotası Projesi

Haber: Aysun Beykoz

Sürdürülebilir Kalkınma Platformu(SÜRKAP) proje toplantısını geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantı ile ilgili SÜRKAP’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sürdürülebilir Kalkınma Platformu Başkanı Mehmet Bilgin başkanlığında danışmanımız Demet Ağaoğlu ile proje toplantıları yapılarak Ankara, Bolu, Düzce illerimiz ve ilçelerimizde ‘hangi projelerimiz hayata geçirebiliriz?’ konularını masaya yatırdık. Yoğun olarak proje toplantılarımıza devam ediyoruz. Dünya Yaşlılık Yılı Ekim 2019 Ekim 2020, Dünya Yaşlılık Kurultayı, İpek Yolu Sağlık Rotası Projesi, İbni Sina Enstitüsü, Dünya Yaşlanma Konseyi projelerini Dr. Kemal Aydın beyin sunumuyla dinledik iş birliği güç birliği konularımızı konuştuk.

Gerontolog, Sosyal Geriatri Uzmanı, Dünya Kalkınma Konseyi Genel Başkanı Dr. Kemal Aydın ile "Sürdürülebilir Kalkınma Dernekleri Platformu Genel Başkanı Sn. Mehmet Bilgin beyin davetine icabet ettik. Birbirinden kıymetli başkanların yer aldığı toplantıda, Dr. Kemal Aydın Dünya Yaşlılık Yılı münasebeti dolayısıyla bir sunum yaptı. Tuba Nergiz Er /TV Programcısı/Gazeteci/Sosyolog yaptığı çalışmalardan bahsetti program sonrası oldukça verimli kararlar alındı. Ankara, Bolu ili ve ilçelerimizde hayata geçirilebilir projelerimizin üzerinden gidilerek kısa ve uzun zaman diliminde atacağımız adımlarımızı ve yol haritamızı belirledik. Ulusal ve uluslararası projelere dair bilgi alışverişinde bulunduk. Yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerden bahsederek ortak paydalarda buluştuk, bizlerle beraber olan dernek başkanlarımıza üyelerimize teşekkür ederiz.”