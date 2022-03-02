Sürü yönetimi elemanı kursu eğitime başladı



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bolu İli Koyun-Keçi Damızlık Yetiştiricileri Birliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Bolu Turizm Otelcilik Meslek Okulu toplantı salonunda düzenlenen “Sürü Yönetimi Elemanı” kursu yaklaşık 120 kursiyerin katılımıyla yapıldı.Kursun ilk gününe İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş, Halk Eğitim Müdürü Kenan Öztürk, Koyun-Keçi Birlik başkanı Mustafa Gülkayave Okul Müdürü Ayhan VURAL katıldı. Toplantıda konuşan İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş; şunları kaydetti:

KOYUN VE KEÇİ KÜLTÜRÜMÜZÜN TADI VE TUZU

“Bizim kültürümüzde tarihimizde buğdayla koyun gerisi oyundur. Buğdayın anavatanı olan coğrafyamızda koyun ve keçi kültürümüzün tadı ve tuzudur. Bu felsefe ile hareket eden bakanlığımızda küçükbaşa ehemmiyetle yaklaşmaktadır. Dördüncüsü düzenlenen sürü yönetimi elemanı kursumuz ile hem size bir nebzede olsa destek sağlama imkanı sunulurken aynı zamanda hastalık vb. hususlarda güncel bilgiler veteriner hekimlerimiz tarafından aktarılmaktadır. Burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum, hepinizi selam ve muhabbetle selamlıyor eğitimden maksimum derede istifade etmenizi temenni ediyorum” dedi.

Eğitimde konuşan Halk Eğitim Müdürü Kenan Öztürk ; “tarihten beri süregelen koyunculuğun önemine vurgu yaparken, sizler üretiyorsunuz ki bizler doyuyoruz, sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum, bizler sizler için buradayız, birlikte uyum içerisinde İl Müdürlüğümüze, bize bu güzel salonu kullanma imkanı veren okulumuza teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Koyun-Keçi yetiştiricileri birlik başkanı Mustafa Gülkaya’da; “Bende sizler gibi bu mesleği icra ediyorum. Devletimizin verdiği sürü yöneticisi desteğinde bir hususa dikkatiniz çekmek istiyorum, sürülerinizi birleştirmek suretiyle de çoban desteğinden faydalanma imkanınız var” ifadelerine yer verdi.

İl Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Olgun Yazar tarafından verilecek kursta; koyun ve keçi Yetiştiriciliği, Koyun-Keçi hastalıkları, Hayvan Islahı ve Çobanlık Mesleği hakkında bilinmesi gerekenler kursiyerlere aktarılacaktır. 13 gün devam edecek kursu başarıyla bitirenlere sertifika verilecektir.