Sürücü kursları kısıtlamadan muaf





İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yeni ek genelgede bazı sektörlerin hafta sonu uygulanan Covid-19 kısıtlamalarından muaf tutulacağı belirtildi. Kısıtlamadan muaf olan sektörlere ek olarak kısıtlama dışına çıkarılan sektörler açıklandı. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yeni ek genelgede, “Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitimve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik haftasonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarındagörev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan

personel, hususlarının eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.