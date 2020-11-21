SÜRÜCÜ KURSUNA DALDI

Edinilen bilgilere göre olay Aktaş Mahallesi 14 Sürücü kursunun önünde meydana geldi. Aktaş mahallesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen araçla çarpıştı.Kazada 14 KF 447 plakalı otomobil Taşhancılar Sokak üzerinde bulunan Sürücü Kursu'nun camlarına çarparak durabildi. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ve ticari takside bulunan yaralı şahsın olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.