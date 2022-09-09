Sürücü’den ilginç çözüm, Arabayı satınca cezayı öderim!

Haber: Süleyman Kurt

Olay öğle saatlerine doğru Cici Taksi durağının olduğu çevrede meydana geldi. 14 DU 111 plakalı beyaz Şahin marka aracı kullanan S.İ. isimli genç sürücü abartı egzoz ile aşırı gürültü çıkartınca trafik ekiplerinin takibine takıldı. Genç sürücü yaptığı eylemden geri kalmayınca, Bahçelievler Polis Merkezi önünde durduruldu.

ARABAYI SATINCA CEZAYI ÖDERİM

Genç sürücünün yaptığı açıklama ise polisleri bile şaşkına çevirdi. Sürücü S.İ.; “Arabayı bugün satacaktım. Son bir kez daha kullanıp, abartı egzozu söktürmeden önce gürültü çıkartıp, hevesimi alacaktım. Ama yakalandım. Verilen trafik cezasını da arabayı satınca öderim artık” dedi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ekiplerinin dikkatinden kaçamayan genç sürücüye, “Abartı egzoz kullanmak, araçta mevzuata aykırı yazı kullanmak ve amortisörleriyle oynanmış araç” suçlarından toplam 2 bin 215 lira trafik para cezası kesildi.