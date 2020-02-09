Sürücüler bu noktalara dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Bolu İl Merkezi Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Noktaları” duyurusu yayınlandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) Ek 16’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları ile Teknik Gereklilikler Dokümanı (Ek-1) doğrultusunda, Bolu Belediye Başkanlığınca ilimiz merkezinde 8 noktada Ortalama Hız Tespit Sistemi, 5 noktada Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi ve 30 noktada Park İhlal Tespit Sistemi kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü duyurusunda 17 Şubat 2020 Pazartesi günü faaliyete geçecek EDS noktaları şu şekilde sıralandı:

1. KIRMIZI IŞIK İHLAL TESPİT SİSTEMİ;

- D100-12 Devlet Karayolu Gölköy (Üniversite) Kavşağı,

- D100-12 Devlet Karayolu Gölyüzü (YSE) Kavşağı,

- D100-12 Devlet Karayolu Sanayi Kavşağı

- Akıncı Sokak-Gölcük Bulvarı Kavşağı (Karacasu ışıklar)

- Atatürk Bulvarı-Konuralp Caddesi Kavşağı,

2. ORTAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ;

- D100-12 Devlet Karayolu Çamkent Kavşağı İle Paşaköy Kavşağı Arası (İstanbul Yönü)

- D100-12 Devlet Karayolu Paşaköy Kavşağı İle Çamkent Kavşağı Arası (Ankara Yönü)

- D100-12 Devlet Karayolu Büyüksu Köprüsü İle Tugay Kavşağı Arası (İstanbul Yönü)

- D100-12 Devlet Karayolu Tugay Kavşağı İle Büyüksu Köprüsü Arası (Ankara Yönü)

- 14-25 İl Yolu Karacasu Işıklar İle Büyükberk Yol Ayrımı (Karacasu Yönü)

- 14-25 İl Yolu Büyükberk Yol Ayrımı İle Karacasu Işıklar Arası (Bolu Yönü)

- D160-06 Devlet Karayolu Seyit Mah. Kavşağı İle Doğancı Mah. Arası (Mudurnu Yönü)

- D160-06 Devlet Karayolu Doğancı Mah. İle Seyit Mah. Kavşağı Arası (Bolu Yönü)

3. PARK İHLAL TESPİT SİSTEMİ;

- Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi- Anıtpark Kavşağı

- Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Adliye Karşısı

- Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi

- Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi

- Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi Askerlik Şubesi Yanı

- Mudurnu Kavşağı Siteler Camisine Dönüş -Ali Rıza Tekemen Caddesi

- Büyük Cami Mahallesi Okul Sokak

- Aktaş Mahallesi Doğuş Sokak

- Aktaş Mahallesi Saraçhane Sokak

- Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak

- Tabaklar Mahallesi Hitit Sokak

- İzzet Baysal Caddesi Atatürk İlköğretim Okulu ile Yurt Kavşağı arası,

- Fevzi Paşa Caddesi

- İsmet Paşa Caddesi,

- Gölyüzü Mahallesi Tavilli Mehmet Paşa Caddesi ile Şehit Kani Caddesi Kavşağı arası

- Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi

- Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi

- Büyük Cami Mahallesi Parti Sokak

- Valilik Binası Önü ve Dönel Kavşak Etrafı

- Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi.”