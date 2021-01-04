Sürücüler bu yollara dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yol durum bülteninde ilimiz ve çevresinde sürdürülen bakım onarım ve alt yapı çalışmaları açıklandı. Karayollarının belirtilen bölümlerinde dikkatli seyir edilmesi istendi.

Sürücüler bu yollara dikkat

Haber:Erdal Tanrıverdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant kavşağı 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde araçlar diğer şeritlere yönlendiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarında yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor. Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından devam ediyor. Kocaeli- Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Bartın- Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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