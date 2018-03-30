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30 Mart 2018 Cuma
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    • Sürücüler bu yollara dikkat

    İlimizin birçok noktasına kar yağışı damgasını vururken, Gölcük, Abant ve Yedigöller tabiat alanları yolu karla kaplandı. Seben - Bolu ilçe bağlantı yolunda ise kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.

    30 Mart 2018 Cuma 10:09
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    Sürücüler bu yollara dikkat

    Bolu’nun doğal güzellikleriyle meşhur Milli Parkı Yedigöller de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yol üzerinde yer yer 45 santimetreyi buldu. Bolu şehir merkezine 44 km mesafede olan Yedigöller Milli Parkı’na bağlantı yoğun kar yağışının etkisiyle neredeyse durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artırarak devam eden kar yağışının etkisiyle bazı noktalarda kar kalınlığı 45 santimetreye kadar ulaştı. Sürücüler yoğun yağış nedeniyle araba kullanmakta zorluk çektiler.

    Seben İlçe bağlantı yolunda da manzara farklı değildi. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. 55 kilometrelik yolun tamamına yakınında etkili olan kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Ortalama 600 ila 700 metre rakıma sahip ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği belirtilirken, bugün havanın güneşli olması bekleniyor.

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