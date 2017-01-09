Haber; Esra ÖZTÜRK

D­100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı devam ederken akşam saatlerinde oluşan sis sürücülerin işini 2 kat zorlaştırdı. D­100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde akşam saatleri itibariyle yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına kadar düştü. Bakacak, Karanlıkdere, Heyelan ve viyadükler mevkilerinde yoğun sis yüzünden görüş yer yer çok kısa mesafelere kadar düştü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları yapmaya aralıksız devam ederken, karayolları ekipleri, zor anlar yaşayan sürücüleri, ışıklı tabelalar ve hız konusunda dikkatli olmaları yönünde de uyarıyor.

Öte yandan kuvvetli kar yağışı, D­100 Karayolu’nun ve TEM otoyolunun Düzce kesimi, Bolu Dağı geçişi, kent merkezi, D­655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Tepeköy mevkisi ile Yığılca, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde de aralıklarla devam ediyor.