Sürücüler güç anlar yaşıyor



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu’da önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, TEM otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİM

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında devam eden kar yağışı sonucu bölgede kar kalınlığı 20 santime ulaştı. İstanbul ile Ankara arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda başlayan kar yağışı iki gündür devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri sürekli kar kürüme ve temizleme çalışmasını sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken trafikte ilerleyen araçlar sis ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorluk yaşıyor.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor. Yetkililer yola çıkacak sürücülerin dikkatli olmasını istediler.