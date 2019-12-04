Sürücüler şikayetçi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yağışlı ve karlı havalarda kazaların sıkça yaşandığı Mudurnu-Nallıhan arasında bulunan 1210 rakımlı Aynalıkaya mevkiinde Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan asfalt dişleme çalışması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bölgede art arda yaşanan kazaların önüne geçebilmek amacı ile karayolları ekipleri tarafından asfalt dişleme çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonrası güzergahı kullanan sürücüler direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu yolda zor anlar yaşadıklarını belirtti. Nallıhan’dan Bolu’ya seyreden Reşat Tanrıverdi isimli sürücü, “Yolda lastikler daha güzel tutsun diye yapılan dişleme çalışması aracın kontrolünü çok zorlaştırıyor. Karayollarının bu yaptığı çalışma sürücülerin işlerini kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyor. Biran önce buranın eski haline getirilmesini istiyoruz” dedi.

Kış şartlarının kötüleşmesi ile birlikte yaşanan kaza sayısının artmasından endişe eden sürücüler, Karayollarının kar bastırmadan yol şartlarını iyileştirmesi gerektiğini belirttiler.