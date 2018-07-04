Haber: Kasım ŞAHİN

Öğle saatlerinde bir servis minibüsünün sürücüsü dönel kavşağa aracı çekerek, özel işlerini halletmeye gitti. Bu sırada dorseli bir TIR dönel kavşaktan geçmek isteyince yol ile minibüs arasında sıkıştı kaldı. Yolun yaklaşık 15 dakika tıkanması sonrası sürücüler klakson çalarak bu duruma tepki gösterdiler.

Yolun tıkanması sonrası Mudurnu kavşağından gelip valilik dönel kavşağından Borazanlar Mahallesine gitmek isteyen sürücüler ters yola girmek zorunda kaldılar. Bölgede hiçbir trafik ekibinin olmaması nedeniyle de trafik resmen arap saçına dönüş oldu. Kriz minibüs sürücüsünün araç başına gelmesiyle çözüldü.