Sürücülere 3.7 milyon lira ceza

Bolu merkez ve ilçelerinde araçlara ve sürücülerine yazılan ceza miktarında yaşanan artış vatandaşları çileden çıkarttı. Uygulanan trafik para cezalarında yaşanan artış önemli boyutlara ulaştı.

Sürücülere 3.7 milyon lira ceza

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgilere göre, araç sahiplerin ikamet ettikleri adreslere PTT aracılığıyla trafik ceza bildirimleri iletilirken, dışarıda olup adresin de bulunmayanların kapılarına dipnot yapıştırılarak yaşadıkları Mahalle Muhtarlıklarına bırakılan ceza ödeme bildirimlerinde son günlerde artış yaşandığı belirtildi. Yol trafik denetimleri sürerken, en çok hız sınırını aşan araçla ve rutin yol denetimlerinde durdurulan otomobillere ceza uygulandığı belirtildi. Yıl boyunca ilimiz genelinde kesilen trafik cezalarının toplam miktarının ilk dokuz ayda 3.7 milyon lirayı aştığı belirtildi. Uygulanan cezaların en çok hız sınırını aşmak, kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemerini takmamak nedeniyle kesildiği, en az cezanın ise zorunlu trafik sigortası ile araç muayenesinin bulunmamasından uygulandığı öğrenildi.

Bolu’da 2019 yılının ilk dokuz ayında 25 bin kadar aracın denetlendiği ve bu araçlardan 12 bin kadarına para cezası veya trafikten men cezası uygulandığı belirtilirken, yüzlerce aracın ise haciz nedeniyle otoparklara çekildiği ortaya çıktı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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