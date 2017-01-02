Haber: Kasım ŞAHİN

Yılbaşı gecesi saatlerin 00.00’ı gösterdiğinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Valilik Kavşağı, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sanayi girişi, Karacasu ve Mudurnu yolu üzerinde özellikle alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen sürücüler üzerine denetim yaptı.

Yapılan uygulamada 42 araç sürücüsü denetlendi. Alkollü ve ehliyet kemeri kullanman araç sürücülerine toplam 10 bin 563 TL trafik cezası kesildi. 2017 yılının zamlı trafik cezaları da uygulanmış oldu.