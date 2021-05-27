Sürücülere drone ile ceza kesildi

Bolu’da polis ekiplerinin drone ve ihbarlı denetimlerinde çeşitli kurallara uymadıkları tespit edilen 25 sürücüye 17 bin 216 lira para cezası kesildi.

Sürücülere drone ile ceza kesildi


Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde polis ekiplerinin drone ve ihbarlı denetimlerinde çeşitli kurallara uymadıkları tespit edilen 25 sürücüye 17 bin 216 lira para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kentin en yoğun olduğu YSE Kavşağı Şehitler Caddesi üzerinde araç ve sürücülere yönelik ihbarlı ve drone kayıtlı uygulama yaptı. Ekiplerin 2 saatlik uygulamasında, kırmızı ışık ihlali yapan 16, emniyet kemeri takmayan 1, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 3, ehliyetsiz araç kullanan 4 sürücü ile muayenesi olmayan 1 araca toplam 17 bin 216 lira para cezası uygulandı.

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