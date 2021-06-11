Sürücüleri isyan ettiren görüntü

Haber: N. Halid Altundal

Yağışlı havanın etkisi altındaki ilimizde, sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle şehrin birçok noktasında su taşkınları meydana geldi. Cadde ve alt geçitler sular altında kalırken ulaşım durma noktasına kadar geldi. Özellikle alt geçitlerde yaşanan su baskınları nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Kimi araçlar yolunu değiştirirken su birikintisinden geçmeye çalışan kimi araçlar ise arıza yaptı.

TRAFİK VE BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yarım saat süren sağanak nedeniyle su taşkınları vatandaş ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri önlem alırken belediye ekipleri ise tıkanan rögar kapaklarını açmak için seferber oldular. Alt geçitlerde aracı arıza yapan birçok sürücü belediye ve siyasilere tepki gösterdi.

YAĞIŞLI HAVA SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ülke genelinde özellikle Pazar günü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıkların 7 derece birden düşeceği ilimizde de önümüzdeki bir hafta boyunca sağanak yağışlı havanın etkisini sürdüreceği tahmin edilirken yetkililer yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı.