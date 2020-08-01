Sürücülerin dikkatine

Haber: Erdal Tanrıverdi
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun Kaynaşlı Otoyol bağlantı kavşağı 18-20 kilometrelerindeki Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8 kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde ulaşım iki şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
Mekece-Bozüyük yolunun 36-41 kilometreleri arasındaki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle tünellerin İstanbul yönündeki tüplerde ulaşım tek şeritten yapılıyor.
Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 50-60 kilometreleri arasındaki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Taşköprü-Hanönü yolunun 28-39 kilometreleri arasındaki asfalt sathi kaplama, Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 13-16 kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.