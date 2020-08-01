Sürücülerin dikkatine

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı saat 07.00'a kadar kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.