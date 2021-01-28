Sürücülerin dikkatine

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimindeki Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde hafif şekilde devam ediyor. Güzergahta etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını istiyor. Öte yandan merkezde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.